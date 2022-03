Solidariteitsactie twee uur na protest van Vlaams Belang tegen de komst van gebedsruimte voor moslims

Aanvankelijk was de solidariteitsactie op dezelfde plaats, dag en uur. Wijselijk wordt dit dus twee uur verlaat. Ondertussen diende het Vlaamse Belang een aanvraag in voor het protest en kregen ze van burgemeester Youro Casier (Vooruit) ook de toelating.

Rémi Bruggeman is één van de organisatoren van de solidariteitsactie. “Binnen zal een koffietafel worden voorzien om na te praten over de recente gebeurtenissen”, klink het. “Er zal koffie, thee, softdrinks en snacks. We willen nogmaals benadrukken dat dit geen protest is en dat we dus zeker geen vijandelijke houding willen aannemen tegen eender welke groep. We zijn simpelweg tegen racisme en discriminatie en willen een statement maken.”