Shirley (33) heeft na zoektocht op sociale media haar gestolen auto terug: “Maar interieur en ramen zijn wel stukgeslagen”

De daders die vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag ervandoor gingen met de gezinswagen van Shirley waren bezoekers van een discotheek in de buurt. Een buurvrouw had hen zien wegrijden. Shirley merkte de diefstal pas zaterdagmorgen op. “Met de hele familie hebben we online gezocht naar aanwijzingen”, vertelt Shirley. “Via Instagram zijn we op profielen terecht gekomen die die nacht foto’s hadden gepost van in de discotheek. Zo zijn we via via en door verder te zoeken tot bij enkele namen gekomen van Noord-Fransen. Die namen hebben we doorgegeven aan de politie en gezegd dat we vermoeden dat zij de daders zijn.”