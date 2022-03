Schilderclub in De Kim is een primeur voor Wervik: “Op die manier kunnen we leren van elkaar”

WERVIKKomende maandagavond start er in het lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat in Wervik een schilderclub. “Eén keer per maand komen we op een maandagavond samen”, zegt initiatiefnemer Vincent Carlier (64). “Deelname is gratis. Het is al jaren dat ik wil starten met een schilderclub. Er is daar behoefte aan en op die manier kunnen we leren van elkaar.”

“We zijn al zeker met vijf à zes personen om te starten. Er is plaats voor twaalf à vijftien. We willen het ook niet te groot laten worden. Van De Kim krijgen we alvast een gouden kans om dat daar te doen. Eerder vond daar al een cursus aquarel schilderen plaats. Eigenlijk is de schilderclub een primeur voor Wervik.”

“De schilderclub houdt niet enkel aquarel in. Ook houtskool tekenen, gezichten schilderen of tekenen, abstract schilderen met acrylverf. We gebruiken geen olieverf omwille van de afvalstoffen en de geur die dat achterlaat in de cafetaria.”

De eerste bijeenkomst is op maandag 14 maart van 19 tot 22 uur en daarna op 11 april. “De data liggen vast tot en met juni”, zegt Vincent. “Als er belangstelling is om in juli en augustus verder te doen, voor mij geen probleem. We doen het ’s avonds want er zijn ook mensen die gaan werken.”

Scheidsrechter

Vincent Carlier schildert aquarellen. “Op school aan Sint-Lucas in Menen deed ik heel graag plastische kunsten”, blikt hij lang geleden terug. “Bij de KBVB was ik dertien jaar voetbalscheidsrechter en ook een tijdlang scheidsrechter in het minivoetbal in De Stijgbeugel.”

Volledig scherm In lokaal dienstencentrum De Kim start men met een schilderclub. Initiatiefnemer Vincent Carlier schildert aquarel © Maxime Petit

“Nadat ik daarmee was gestopt, kocht ik op een bepaalde dag een schilderdoos, met doeken en borstels. Ik wilde dat eens proberen. Later kocht ik grotere doeken. Ik volgde in De Kim een cursus tekenen. Ik schilder aquarellen omdat dit zeer geestig is om met water en verf te werken. Aquarel dat zit in mij. Ik kan geen enkele dag zeggen dat ik daarmee niet bezig ben. Ik ben een autodidact. Elke woensdagnamiddag ga ik naar het lokaal dienstencentrum De Kring in Ledegem. Daar is er een aquarelclub.”

Nostalagie

Vincent Carlier woont in de Ten Brielensesteenweg en is de echtgenoot van Linda Deduytschaver. Er is een zoon Manuel en een kleinzoon Luïz. Vincent nam al aan heel wat groepstentoonstellingen in eigen stad deel. Zoals Klink, KapSul en Art Senior. In november vorig jaar stond hij in de stadszaal Oosthove op de eerste editie van Nostalagie. “Dat gaf me een serieuze duw want de verkoop liep goed”, zegt Vincent. “De opbrengst was goed om weer te investeren. Ik ga er niet rijk van worden. (lacht) Ik gebruik Amerikaanse verf en die is kostelijk.”

Volledig scherm Lokaal dienstencentrum De Kim start men met een Schilderclub. Initiatiefnemer Vincent Carlier schildert aquarel © Maxime Petit

Vincent werkte vijftien jaar bij Recospin in de Hoogweg en ging nadien aan de slag bij Gabecon in Geluveld. Hij is alvast een bezige bij. “Ik ben vrijwilliger-chauffeur bij De Kim en zit ook in de adviesraad van het lokaal dienstencentrum. Van begin november tot enkele dagen voor kerstdag organiseren we in De Kim altijd een groepstentoonstelling van de deelnemers aan de cursus aquarel. Iedereen brengt vier à vijf werken en ik hang die dan uit. Bewoners van Mater Amabilis en hun familie lopen dan eens door die expositie.”

Inschrijven voor de schilderclub kan bij Vincent Carlier (0489/31.41.76) of De Kim 056/31.14.68, vragen naar Veerle Dekimpe.

Volledig scherm het lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat bevindt zich in Mater Amabilis © Maxime Petit

Volledig scherm In lokaal dienstencentrum De Kim start men met een schilderclub. Initiatiefnemer Vincent Carlier schildert aquarel © Maxime Petit