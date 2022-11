Rosies dochter van 15 werd verkracht door haar buurman, hij kreeg slechts 1 jaar effectief: “Tijdens dat hele proces werd enkel de pedofiel beschermd”

Kortrijk Gedetineer­de al enkele dagen op vrije voeten nadat hij in Kortrijk ontsnapt uit eerste detentie­huis van ons land

Een kortgestrafte man is ontsnapt uit het detentiehuis in Kortrijk. Dat gebeurde vorige week vrijdagavond al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om een 30-jarige man die ondertussen al enkele dagen op vrije voeten is. “Hij is op vandaag nog niet gevat”, bevestigt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. Vlaams Belang is er niet over te spreken. “Deze ontsnapping werd aanvankelijk verzwegen”, vindt fractieleider Wouter Vermeersch. Er blijven momenteel zeven kortgestraften in het eerste detentiehuis van ons land. Er is plaats voor vijftig.

22 november