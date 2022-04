Romeinse ovens en middeleeuwse kookpotten ontdekt in Wervik

WERVIK Fanclub voor Tadej Pogacar in sfeercafé Black Pearl: “Ik had direct sympathie voor die kerel en zag iets in hem”

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft in sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein in Wervik een fanclub, de allereerste in ons land trouwens. De Sloveense toprenner werd woensdag in de Waalse Pijl twaalfde en zondag staat met Luik-Bastenaken-Luik een andere Ardennen-klassieker op het programma.

