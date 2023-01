Rode Kruis start nieuwe cursus Eerste Hulp

Wervik Vooruit Wervik moet op zoek naar nieuwe partijvoor­zit­ter nu Lien Deblaere ermee stopt

Op de nieuwjaarsreceptie van meerderheidspartij Vooruit in Wervik, in aanwezigheid van minister Caroline Gennez, maakte Lien Deblaere (41) bekend dat ze stopt als voorzitter van de lokale afdeling. “De combinatie partijvoorzitter, schepen en voorzitter van het Woon-en Zorgbedrijf Wervik is niet haalbaar als ik alles goed wil doen”, zegt Lien.

