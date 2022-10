Rijverbod en alcoholslot voor automobiliste die met 1,63 promille over kop gaat

Op 9 maart 2022 ging F.D. rond 18.30 uur ’s avonds langs de Hoogweg in Wervik in de buurt van kaasmakerij Flandrien met de auto van haar werkgever Het Poetsbureau over kop. De auto kwam op de weg tot stilstand nadat die eerst in de gracht en tegen een duiker terecht was gekomen. De automobiliste liep slechts lichte verwondingen op. Ze bleek wel 1,63 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ze leerde niet uit het verleden want amper een half jaar voordien liep ze al een veroordeling op omdat ze teveel alcohol op had achter het stuur”, aldus de openbare aanklager. “Op mijn laatste werkplek als poetshulp dronk ik die dag wat cava”, gaf F.D. toe. “Ik voelde me nog in staat om te rijden maar door de manipulatie van mijn gsm miste ik toch een bocht. Ondertussen heb ik zelf geen auto meer. Ik rijd wel met een bestelwagen van de poetsfirma.” Een alcoholslot komt dus wel heel ongelegen maar door haar recidive was de politierechter verplicht de installatie op te leggen.