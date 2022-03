Rijrichting in de Sint-Franciscusstraat is omgedraaid

Slypskapelle Minderjari­ge boefjes nemen taxi voor overval op jeugdop­vang­cen­trum en bedreigen begeleid­ster met een mes

In De Luwte, een voorziening van Bijzondere Jeugdzorg in het hartje van het gehucht Slypskapelle (Moorslede), hebben twee minderjarigen donderdagnacht een overval gepleegd. Ze gingen er vandoor met geld, enkele smartphones en een iPad maar konden later gevat worden. De jeugdrechter moet nu over hun lot beslissen.

