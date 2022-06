RESTOTIP. Brasserie Triamant: Vlaamse klassiekers in gastvrij kader

GELUWE Nocturne op begraaf­plaats met gids en muziek

Vrijdag 24 juni gaat op de begraafplaats in de Kerkhofstraat in Geluwe onder leiding van gids Dirk Decuypere vanaf 20 uur een nocturne door. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven want het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt tot maximum 50 personen.

