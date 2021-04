REPORTAGE. Op de grens van het Vlaamse Wervik en Franse Wervicq-Sud: “We mogen maximaal 10 kilometer van huis, maar wel 20 kilometer over de Belgische grens; snap jij het nog?”

De Vrijdagmarkt aan de imposante gotische Sint-Medarduskerk heeft slechts een handvol parkeerplaatsen, maar die worden om de haverklap bezet door bestuurders die vanuit Wervicq-Sud de brug overrijden voor alcohol en tabak. Bij ons kost een pakje Marlboro 7,50 euro, in Frankrijk 10,20 euro. De rekening is snel gemaakt. Wim Deprez, net vandaag 49 jaar geworden, baat al elf jaar krantenwinkel Krant & Co uit in het Vlaamse Wervik. “Het grootste deel van mijn cliënteel is Belg, maar de Fransen slaan beduidend grotere volumes tabak in”, zegt hij. “Omgekeerd trekken Vlamingen de grens over om in de Match in Wervicq-Sud goedkoop water en frisdrank aan te schaffen. Dat valt allicht niet onder de noemer ’noodzakelijke verplaatsingen’, maar er wordt maar weinig gecontroleerd.”