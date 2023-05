Renovatie d’ Arke wordt geraamd op 2,5 miljoen euro

Chauffeur ramt geparkeer­de auto en knalt tegen gevel van woning

Langs de Larstraat in Lauwe is een bestuurder zondagavond met zijn Range Rover tegen de gevel van een woning terechtgekomen. Twee ramen en een deel van de gevel zijn kapot. Gelukkig raakte niemand gewond. “Ik lag net een half uur in bed en was net in slaap gedommeld”, vertelt bewoner Kristof Lemaitre.