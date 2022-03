Reisreportage over Zuidwest-Engeland

WERVIK Heraanleg van de Steenakker is begonnen, werken gaan vijftien maanden duren

De heraanleg van de Steenakker is begonnen. Sedert woensdagmorgen ligt het kruispunt aan Lingerie Marie By Camelia op de hoek richting de Duivenstraat open. Eerst worden de nutsleidingen vernieuwd. In totaal zijn voor de verschillende fasen 300 werkdagen voorzien. Of omgerekend zo’n vijftien maanden. De Steenakker verlaten via de Vlamingenstraat zal in de toekomst niet meer kunnen. Er blijven nog een 35-tal parkeerplaatsen over.

15:58