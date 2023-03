Recordaantal eters voor De Lege Pulle tijdens Gent-Wevelgem: “Enerzijds omwille van de prijs en anderzijds omdat de mensen zich amuseren”

Vlaamse overheid investeert 767.295 euro in scholen Spes Nostra, Rodenburg en ’t Fort

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat 767.295 euro investeren in vrije basisscholen Rodenburg in Marke en ’t Fort in Kortrijk en vrije kleuterschool Spes Nostra in Heule.