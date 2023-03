Politie klist drie fietsendieven aan het station, defecte lampen aan fietsenstallingen zijn vervangen

Antwerpe­naar komt naar Wevelgem om auto te kopen maar ‘betaalt’ met valse bank applicatie

Een 37-jarige man uit Antwerpen riskeert één jaar gevangenisstraf voor valsheid in geschrifte en oplichting. Toen hij in 2020 naar Wevelgem afzakte om een auto te kopen, bewees hij zijn betaling zogezegd door een overschrijving te tonen op een applicatie van een bank op zijn gsm. Alleen was die applicatie volledig vals.