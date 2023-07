Pogiboys vieren in de Vogezen ritzege van hun idool Tadej Pogačar: “Samen met zijn ouders”

Tadej Pogačar won zaterdag de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk en een delegatie van zijn fanclub de Pogiboys in café Black Pearl op het Sint-Maartensplein in Wervik was van de partij. “We vierden zijn tweede ritzege samen met Mirko and Marjeta, de ouders van Tadej”, zegt voorzitter Jeroen Mahieu.