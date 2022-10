Ouders van slachtoffertje woest nadat pedofiel één jaar effectieve celstraf krijgt in plaats van zes: “Hij zal geen dag de binnenkant van een gevangenis zien”

Zeebrugge ASSISEN. Kenan Bulut (57) schuldig bevonden aan twaalf jaar oude duinen­moord op Milena Raycheva (26)

In het Brugse assisenhof is Kenan Bulut (57) schuldig bevonden aan de zogenaamde duinenmoord in Zeebrugge. Op 17 augustus 2010 werd daar in de duinen het levenloze lichaam van zijn vriendin Milena Raycheva (26) aangetroffen. De jury achtte het voldoende bewezen dat Bulut haar met geweld om het leven bracht. De verdediging had de vrijspraak gevraagd.

