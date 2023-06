Opmerkelijke uitspraak door algemeen directeur tijdens zijn allerlaatste gemeenteraad: “Niks was pijnlijker in mijn leven dan dat mes in de rug en dat ligt nog altijd op mijn maag”

MIJN STAD. Het Menen van Grens­rock-organisa­tor Tim Lefever (41): “Brouwers­park en Park Ter Walle zitten in mijn hart”

Hij is al jarenlang de drijvende kracht achter het festival Grensrock in Menen. Tim Lefever is een geboren en getogen Menenaar met het hart dicht bij de muziek. “Mijn vriendin is van Merelbeke, zij is telkens weer verbaasd dat hier zo veel te beleven valt.”