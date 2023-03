Opgefokte bromfiets haalt 99 per uur: “Als toekomstig leerkracht zou u beter moeten weten”

De politie zette de jongeman op 9 november 2021 aan de kant in de Speldenstraat in Wervik. De verbalisanten hadden het in de mot: de bromfiets waarmee hij reed, bolde veel sneller dan toegelaten. Toen de tweewieler op de rollen werd gezet, keken de politiemensen toch even op: het ding haalde 99 kilometer per uur, meer dan dubbel zoveel als de wettelijk toegelaten 45 per uur. “U reed er al een jaar mee, het is eigenlijk straf dat u niet eerder tegen de lamp bent gelopen”, sprak de rechter. Door het opfokken was de bromfiets ook niet correct verzekerd en had de bestuurder geen geldig rijbewijs. De man, die een lerarenopleiding volgt, boog deemoedig het hoofd. “Straks vervult u een voorbeeldfunctie naar jongeren toe, u zou beter moeten weten”, zei de rechter nog. De Wervikaan kreeg naast het rijverbod ook nog een boete van 1.600 euro. Hij beloofde plechtig geen dergelijke fratsen meer uit te halen.