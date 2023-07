Openbaar onderzoek over aanvraag bestemmingswijziging Salons Tabaksbloem

NET OPEN. Billy Ray verzoent Italiaanse met Aziatische keuken: “Je krijgt meteen een vakantiege­voel”

Op de hoek van de Grote Markt en Graanmarkt is het nieuwe culinaire adresje Billy Ray geopend. De nieuwe hoogstaande gastrobar hoort bij The Market by Parkhotel en is voor iedereen toegankelijk. Je waant je in een grootstad. “Een vleugje Bangkok en Milaan, de sfeer van Ibiza… het is hier zalig toeven”, zegt eigenaar Bob Van Mol (52). Leuk detail: elke gast krijgt een gratis digestief uit Sicilië.