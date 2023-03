Op termijn wil de stad Wervik op een tiental plaatsen in Wervik, Geluwe, Kruiseke en Ter Hand extra laadpalen installeren

Op termijn wil de stad Wervik op een tiental plaatsen in Wervik, Geluwe, Kruiseke en Ter Hand extra laadpalen voor elektrische en hybride auto’s installeren Begin maart deed het hiervoor een voorstel van verschillende strategische locaties. De concessiehouder Total Energies beslist of deze locaties weerhouden worden of niet. De aanvraag indienen is geen garantie dat deze laadpunten er ook komen.

“Deze aanvragen zijn in behandeling en op vandaag hebben we hierover nog geen feedback ontvangen”. schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Een publiek laadpunt 22 KW, waarbij er twee wagens gelijktijdig kunnen laden stellen we in Kruiseke voor op de parking aan GC De Knippelaar. In Geluwe op de parking van GC Gilwe en de parking op de Tuinwijk tegenover Ter Linde.”

“Op Ter Hand zijn er in de toekomst in de Magerheidstraat wegen- en rioleringswerken voorzien en komt daar ook een laadpaal. In Wervik zijn er aanvragen voor de Steenakker en de parkings aan de parkbegraafplaats, het Elf Juliplein, de Virovioslaan, Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat, staddomein Oosthove, de stationsomgeving en de hoek Ommegangstraat-Geluwestraat.”

De prijs voor het gebruik van de publieke laadpalen via de concessie van Total Energies is vastgelegd op 0.54 euro/ kWh, btw inbegrepen. Deze prijs kan jaarlijks vier keer worden geïndexeerd.

Geen kabel over voetpad

De installatie van een private laadpaal verloopt via de netbeheerder Fluvius. Veel hangt natuurlijk af van hoe snel en hoe vaak je wenst te laden en of het elektriciteitsnet in je buurt voldoende zwaar is. Het plaatsen van een laadbox is niet vergunningsplichtig, enkel meldingsplichtig indien deze wordt bevestigd aan de voorgevel.

“Indien je kan laden op je eigen oprit is er geen verdere toelating nodig”, zegt Daevy Debeuf, coördinator Stadsontwikkeling en Mobiliteit. “Indien je enkel kan laden op het openbaar domein en loopt de kabel over het voetpad, de goot van de rijweg of de rijweg zelf, dan is dit momenteel niet toegelaten. We zijn in voorbereiding om een reglement op te maken die het privaat laden over het openbaar domein mogelijk maakt, mits het naleven van bepaalde voorwaarden.”

