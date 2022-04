Op Paasmaandag na twee jaar niet terug Kattenknippeling achter café Het Visputje

Achteraan café Het Visputje in de Oude Ieperweg in Kruiseke vindt op paasmaandag vanaf 16 uur de Kattenknippeling plaats. Door corona moesten twee edities worden uitgesteld. De vorige Kattenknippeling dateert ondertussen al van 2019. “Na twee jaar stilte hopen we dat het enthousiasme bij de deelnemers groot zal zijn”, zegt voorzitter Emmerson Dury van de koninklijke vereniging ‘de Nachtegaal’.

De Kattenknippeling bestaat ondertussen al maar liefst 165 jaar. Het gaat om het oudste volksspel van Wervik. Met houten wilgenstokken wordt gegooid naar een boterpot met daarin een fluwelen kat. Elke ronde komen de deelnemers dichterbij het doelwit. Wie de mooi geschilderde pot aan diggelen gooit, is de winnaar.

Het bestuur is ongewijzigd. “We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers”, zegt Emmerson. “Verjonging is bij veel verenigingen en clubs een verlangen. Ook bij ons dus. Het is ‘raar’ in de aanloop naar de Kattenknippeling. Anders zaten we in die jaarlijkse routine. We hopen op mooi weer en veel deelnemers. De kinderen kunnen zich laten grimeren. De animatie is dit keer iets soberder. In de programmatie wilden we niet te veel risico’s nemen en voorzichtig zijn. Gelukkig zijn vanaf nieuwjaar de maatregelen rond de pandemie snel gaan veranderen.”

Knippelbier

Johan Boudrez uit Langemark won op paasmaandag 2019 reeds voor de vijfde maal de Kattenknippeling. Hij werd hiermee samen met wijlen Theofiel Vanhalewyn recordhouder. Theofiel was jarenlang de bezieler van de Kattenknippeling

Er waren toen bijna honderd inschrijvingen. Waarmee de organisatoren heel tevreden waren. Het was mooi weer en er daagde veel volk op.

De vorige keer werd het nieuw Knippelbier geserveerd. Het is gebrouwen door vzw ’t Brouwerskot en het gaat om een amberkleurige quadrupel van elf procent. “Er is nog Knippelbier”, aldus Emmerson. “Eventueel laten we ook een bleek Knippelbier of een tripel brouwen.”

Apertiefconcert

Uitbater Manolito Deleu van Het Visputje pakt op paasmaandag vanaf 11 uur uit met een aperitiefconcert met Pietn en de Zangmachine. Met Vlaamse hits, verzoekjes, meezingers. ’s Middags is er een eetfestijn met keuze uit stoofvlees, vol-au-vent of balletjes in tomatensaus met frietjes. Deelname kost vijftien euro. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven.

Volledig scherm Kattenknippeling. © Luc Vanthuyne