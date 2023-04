Op paasmaandag achteraan café Het Visputje Kattenknippeling en optreden coverband

Drieling viert 75ste verjaardag met ontvangst in stadhuis

De drieling Noël, Joël en Marie-Louise Verbeke werd zaterdag 75 jaar en dat is geen aprilgrap. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag op 1 april werden ze zondag met hun familie ontvangen in het stadhuis van Wervik. Het was bij momenten grappen en grollen in de raadszaal van het stadhuis.