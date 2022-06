Op diverse plaatsen laat signalisatie te wensen over, door de inzet van zware landbouwvoertuigen is het bovendien vaak heel gevaarlijk

WERVIKIn Wervik zijn op verschillende locaties wegen- en rioleringswerken aan de gang. Zoals middenin het stadscentrum op de Steenakker . Wat de grootste centrumparking was, wordt een belevingsplein. Op het einde van de Ommegangstraat en aansluitend de Vredestraat is het ook een werf. De aannemer is verantwoordelijk voor de signalisatie. Op een aantal plaatsen draait de signalisatie in de soep. Een overzicht.

Einde van de Vredestraat

De signalisatie helemaal op het einde van de Vredestraat aan het kruispunt van de Hellestraat zorgt al enkele weken voor veel verwarring voor klanten op weg naar de slagerij Mingneau. Er staat immers een verbodsbord en dus strikt genomen is iedereen die daar inrijdt in overtreding. Ook fietsers en bromfietsers. Als daar maar geen verkeersboetes van komen. Het zou aangewezen zijn om onder het verbodsbord bijvoorbeeld ’50 meter’ te hangen ofwel ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. In de Hellestraat is er vooraf ook geen signalisatie dat men linksaf of rechtsaf de Vredestraat niet in kan rijden. Wat de stad op haar website communiceert klopt ook niet. Zo staat het letterlijk: ‘éénrichtingsverkeer tussen de apotheek en de Hellestraat’. Inrijden aan de apotheek kan evenwel niet…

Kruispunt Vredestraat-Geluwestraat

Volledig scherm de signalisatie op de hoek Geluwe- en Vredestraat © DBEW

Wie vanuit de drukke Geluwestraat aan de apotheek de Vredestraat wil inrijden, rijdt zich vast want het ligt er allemaal open door de wegen- en rioleringswerken in de Vredestraat. In de Geluwestraat is er daar vooraf in beide richtingen niks aangeduid dat rechtsaf of linksaf niet mogelijk is. Het is er door de inzet van zware landbouwvoertuigen bovendien vaak heel gevaarlijk. Bijvoorbeeld op weg van en naar school per fiets

Signalisatie in de Molenstraat

Volledig scherm de signalisatie op de hoek van de Molen- en Gasstraat. Een verkeersbord ligt op de grond, een ander rechtshoekig is omgedraaid © DBEW

Door de werken op de Steenakker is doorgaand verkeer tussen de Molen- en Vlamingenstraat van en naar het stadscentrum onmogelijk. Op de hoek van de Molen- en Gasstraat staan er verschillende verkeersborden schots en scheef. Zoals het verkeersbord dat aangeeft dat er werken zijn. Het verkeersbord dat een doodlopende straat aanduidt, ligt op de grond. Vreemd dat er niemand de moeite doet om die toestand daar te normaliseren…

Begin van de Akademiestraat

Volledig scherm de signalisatie in het begin van de Akademiestraat © DBEW

Parking in de buurt van woonzorgcentrum Het Pardoen is en blijft een groot probleem. Ook voor de klanten aan snackhuis en tearoom Leiezicht op het einde van de Akademiestraat en bistro Vredig Gerecht in diezelfde buurt. In het begin van de Akademiestraat op de hoek met de Koestraat staan er twee verkeersborden ‘verboden’ te parken tot 15 juli. De borden duiden aan dat er tot het einde van de Akademiestraat niet mag worden geparkeerd. Dagelijks zijn er daar heel wat foutparkeerders. Helemaal op het einde staat er geen verkeersbord dat aangeeft dat het parkeerbord daar stopt. De twee borden stonden ondertussen al eens gedraaid tegen een gevel of lagen op de grond. Volgens de vermelding op de twee verkeersborden geldt het parkeerverbod 24 op 24 uur. Vreemd toch...?

De signalisatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de aannemer. Al draagt ook de stad hierin een verantwoordelijkheid met het goedkeuren van het signalisatieplan. De opvolging van dat plan kan alvast heel wat beter.

Volledig scherm het bord dat wegenwerken aangeeft in de Molenstraat is omgedraaid © DBEW

Volledig scherm vooraf is er in de Geluwestraat geen signalisatie dat de Vredestraat (links) inrijden niet kan © DBEW