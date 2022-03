Ontslagen stadsingenieur die betaald bleef maar thuis moest blijven krijgt na zeven jaar ongelijk van de Raad van State, stad vordert nu een bedrag van maar liefst 380.000 euro loon terug

Kortrijk 250.000 euro subsidie naar renovatie 100 jaar oude zaal Cinépalace, voor hiphop jeugdcul­tuur­cen­trum De Stroate

De Vlaamse overheid investeert 4 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. Er gaat daarvan 250.000 euro naar de renovatie van Cinépalace in de Zwevegemsestraat. Die zaal wordt de thuishaven van hiphop jeugdcultuurcentrum De Stroate. Dat laat minister van Jeugd Benjamin Dalle weten, via CD&V Kortrijk. De werken zijn in de zomer van 2022 af. Dan trekt De Stroate Cinépalace in.

