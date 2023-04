Onthaal Dienst Toerisme helemaal vernieuwd: “Ruimer, kindvriendelijker en interactiever”

Herstel­lings­wer­ken in deel Spelden­straat aan school Futura vorderen heel goed, nieuwe laag asfalt en bredere fietssug­ges­tie­stro­ken

Het deel van de drukke Speldenstraat (N515) in Wervik tussen de Bakkerstraat en de spoorweg is momenteel afgesloten door herstellingswerken aan het wegdek in asfalt. In de omgeving van de basisschool Futura zijn er twee verhoogde plateaus en die vertonen barsten door het vele zwaar verkeer. De werken vorderen zeer goed. Normaliter gaat de straat vrijdag weer open.