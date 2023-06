Ondanks bouwwerf blijft rallycentrum in De Graankorrel, woensdag pop-up rallycafé in Wervik Stoasche

Lauwe bruist komend weekend: “Ja, er zal hinder zijn. Maar geniet vooral”

Het wordt een druk en bruisend weekend in Lauwe met verschillende evenementen die tegelijk plaatsvinden. Zo zijn er onder andere Festival For Friends en de Golden Classic oldtimerrit. “We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar geniet vooral van een zonnig en bruisend weekend in Lauwe”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).