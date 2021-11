Onbekende vernielt gedenktekens van verongelukte Maik (20), telkens op speciale dagen: “Drie keer na elkaar, dit moet stoppen”

Kortrijk “Geef ons de kans om ons te laten vaccineren”: 11-jarigen van ’t Fort vinden mondmasker­plicht oneerlijk

Kinderen in het vijfde en zesde leerjaar dragen vanaf deze week in Vlaanderen weer verplicht een mondmasker in de klas. Daar zijn ze zacht uitgedrukt niet blij mee, zo bleek maandagochtend in het zesde leerjaar van ’t Fort in Kortrijk. Hun klastitularis Dieter Lobbens (42) richt zich tot Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Ik krijg deze maatregel niet meer uitgelegd aan mijn leerlingen, omdat het zo oneerlijk is. Buiten mag alles, in de klas niets.”

8 november