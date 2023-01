Nog maar 25 jaar, maar Door opent al eigen vastgoedkantoor: “Ik heb een groot hart voor Geluwe, er bestond geen twijfel over waar ik de stap zou zetten”

GeluweDoor Deleye, 25 jaar, opent in de Beselarestraat in Geluwe haar eigen vastgoedkantoor. “Het was een droom om in eigen streek iets op te bouwen”, zegt Door. “Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om een fysiek vastgoedkantoor te openen in het centrum van Geluwe.”

Ondernemen zit duidelijk in de genen. Haar ouders Dirk Deleye en Myriam Ghequiere wonen in de Lage Meers in Geluwe en runnen in het begin van de Ieperstraat vlakbij de Grote Markt in Menen een speciaalzaak in foto-tv-telecom. Door volgde economie-moderne talen aan het Sint-Aloyisiuscollege in Menen en studeerde aan de Hogeschool Gent dan drie jaar Vastgoedmakelaardij. “Op een andere campus van de Hogeschool Gent deed ik er dan nog een jaar Financiën en Verzekeringen bij”, vertelt Door.

“Mijn ouders hebben me nooit gepusht om in hun winkel te gaan werken als de derde generatie. Ze hebben me altijd vrij laten kiezen. Mijn interesse ligt meer in vastgoed. Ik ben heel sociaal en babbel graag. Ruim twee jaar werkte ik als zelfstandige voor een vastgoedkantoor met verschillende vestigingen en behaalde er, na het afleggen van examens, mijn BIV-nummer (wat een erkenning van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is, red).”

Vastgoed Deleye bevindt zich in een gewezen kantoor van huishoudhulp met dienstencheques. Het is voor Door een bewuste keuze om in de eigen gemeente te starten in de plaats van bijvoorbeeld het veel grotere Menen waar haar ouders een winkel runnen. “Ik heb een groot hart voor Geluwe”, benadrukt ze. “Daarom bestond er geen twijfel waar ik de stap zou zetten. Ik ben hier in de Chiro Speratoker geweest. De ligging is ideaal, vlakbij een bakker, slager en apotheker. Er is hier dus veel passage.”

Vertrouwenspersoon

“Ik start vanop nul en ben bereid om er hard voor te werken. Ik ben een spring-in-het-veld met grenzeloze gedrevenheid”, klinkt het. “Als erkende vastgoedmakelaar sta ik bekend voor mijn transparante, familiare en professionele aanpak. Ieder pand wordt door middel van professionele fotografie en videografie zowel online als offline in de kijker geplaatst. Mensen kunnen beroep doen op mij als vertrouwenspersoon tijdens zowel het verhuur- als verkoopproces. Om naambekendheid op te doen verdeel ik flyers. Hiervoor ga ik zelf op stap. Staan de mensen buiten, dan geef ik mijn flyer het liefst af. Ik bezoek ook de notarissen om me voor te stellen.

De grensregio staat bekend voor de lage prijzen van woningen en flats. “De prijzen zijn nu wat gestagneerd, echt dalen zullen ze niet meer.” Of Door geen schrik heeft om op te boksen tegen de concurrentie? “Ieder kantoor onderscheidt zich op zijn eigen manier”, oordeelt ze. “Of je nu als vastgoedmakelaar een man of vrouw bent, maakt niks uit, als je maar sterk in je schoenen staat. Mijn kantoor zal moeten groeien. Het zal tijd vragen.”

Door zet zich niet alleen in voor haar eigen doelen, want ze engageert zich ook als bestuurslid van Unizo Wervik-Geluwe. “Omdat het als startende ondernemer altijd leuk en interessant is om ervaringen uit te wisselen en elkaar te kunnen ondersteunen”, zegt Door. “Verder zet ik me ook in als lid van Rotaract Menen voor de vele sociale doelen die onze steun kunnen gebruiken.”

Door is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de voormiddag in haar kantoor. Op andere momenten op afspraak.

