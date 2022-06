Nocturne op begraafplaats met gids en muziek

WERVIK Brandweer in rouw door overlijden van ere-adjudant Guido Gevers (68), twee weken na zijn echtgenote

Het vrijwillig brandweerkorps van Wervik is in rouw door het overlijden van ere-adjudant Guido Gevers (68). Hij is dag op dag twee weken na zijn echtgenote Carmen Simoens overleden in het AZ Delta Roeselare.

21 juni