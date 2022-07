Nieuwe vzw El Amal op zoek naar giften om te starten met een ...moskee, zaakvoerder Animaxx werd al benaderd: “Meer dan dat is het niet”

WERVIKNaast de erkende vzw Al Madina die de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik huurt als horecazaak en voor alle duidelijkheid niet als moskee, duikt er nu een tweede vzw op. De vzw El Amal heeft duidelijk wel plannen om een moskee uit te baten en voert hierover een campagne waarbij men met flyers en affiches op zoek gaat naar giften om een pand te kunnen kopen.

De zetel van de vzw El Amal is in de Jean Verhaeghestraat op de sociale woonwijk Het Park. Er zijn vijf bestuurders. De vertegenwoordigers van El Amal hadden al een afspraak met het stadsbestuur. “Die afspraak lag al vast van voor de bestuurswissel en we hebben vooral geluisterd”, zegt waarnemend burgemeester Bercy Slegers (CD&V). “We hebben hen samen met onze omgevingsambtenaar duidelijk uitgelegd wat er allemaal aan vergunningen en procedures nodig is wanneer ze ergens een pand kopen. Er is ook door de stad gevraagd om contact te nemen en samen te werken met de vzw Al Madina.”

Het is overduidelijk: de vzw El Amal gaat dus voor een moskee in Wervik al komt die er zomaar niet. Indien er ooit een aanvraag komt, dan gaat dat gepaard met een heel lange en omslachtige procedure om eventueel een goedkeuring voor een moskee te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld een advies van de staatsveiligheid nodig. De vzw El Amal huurde voor activiteiten al een paar keer buurthuis De Kier in de Gosserieslaan op de sociale woonwijk Het Park.

Dierenspeciaalzaak Animaxx

Volgens het provinciaal secretariaat van het Vlaams Belang heeft de vzw El Amal hun zinnen gezet op de dierenspeciaalzaak Animaxx in de Komenstraat, aan de overkant van de begraafplaats en pal op de grens met Komen en dus Wallonië. “Iemand van de vzw El Amal heeft eens gepolst om onze winkel te kopen maar meer dan dat is het niet”, zegt zaakvoerder Steven Pannecoucke. “Die mens is hier trouwens klant en woont blijkbaar al lang in ons land.”

“De winkel draait goed en de ligging is een pluspunt. Ik ben nog niet aan de leeftijd toe om op pensioen te gaan. De vzw El Amal zou nog eens terugkeren. Als ze een bod doen waar ik niet naast kan kijken, dan kunnen we praten maar momenteel is dat alleszins niet aan de orde.”

Het Vlaams Belang voerde eerder al actie tegen de vzw El Madina, een islamitische en culturele vereniging. Nu gaat men terug in het verweer. “Het Vlaams Belang wil geen moskee vlakbij een woonwijk en pal op de Vlaamse grens”, zegt provinciaal secretaris Sam Weyts. “Dit moet Vlaamse grond blijven. De moskee zal niet enkel heel wat parkeer- en verkeersproblemen met zich meebrengen, maar zal ook een aantrekkingspool zijn voor moslims tot in Noord-Frankrijk. Bovendien wil het Vlaams Belang dat het pand van Animaxx een winkelpand blijft. Er is al een tekort aan middelgrote winkelpanden in onze regio. We hebben in Wervik nood aan ondernemerschap, niet aan vervreemding.”

Het is een vaststelling dat er het afgelopen jaar meer en meer moslims in Wervik komen wonen. Niet alleen in sociale woningen van De Leie. Ze huren ook woningen op de privémarkt. Waar ze vaak met veel in één huis wonen. Zoals op twee plaatsen in de Stationsstraat en ook vlak om de hoek in de Molenstraat. Vaak gaat het om moslims die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters.

