Nieuwe straatnaamborden zijn er eindelijk, vanaf december komen er maar liefst 911 nieuwe

De aankoop van de nieuwe straatnaamborden is gegund aan de firma Imapres uit Ieper, voor een bedrag van 40.439,56 euro, BTW inbegrepen. De levertermijn is vier weken. Kostprijs voor het vervangen is 16.927,48 euro, inclusief BTW. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) verving het straatnaambord aan de gevel van het stadhuis op het Sint-Maartensplein.

“De inwoners kregen vorig jaar in juni de mogelijkheid om hun keuze te maken. In totaal werd 433 keer gestemd, waarvan 267 keer op het weerhouden ontwerp dat nu dus in productie gaat. De opmaak van het nieuwe ontwerp is van de firma Viewpoint uit Geluveld.”

“Het is hoog tijd dat de borden vervangen worden”, zegt schepen Tom Durnez terecht. “Er is de vorige jaren veel over gepraat geweest maar ondertussen zijn veel borden niet meer leesbaar of zelfs verdwenen. Het is één van de dossiers waar we snel werk hebben van gemaakt. Dit is in het belang van de veiligheid en de netheid van onze stad. Blij dat we kunnen beginnen met de uitvoering.”