Nieuwe parking in de Gasstraat wordt volgens N-VA gebruikt als een sluipweg maar schepen is niet overtuigd

Dadizele Manager Giovanni Maes neemt voor eigen publiek afscheid van DrumSpirit: “Tijd om de fakkel door te geven”

In de polyvalente loods Oltereke in de Nijverheidslaan in Dadizele brengt het percussie-ensemble DrumSpirit zaterdagavond de productie One. Voor manager en drijvende kracht Giovanni Maes wordt het zijn laatste show voor eigen volk, want eind dit jaar geeft hij de fakkel door.

10 februari