Nieuw jaarboek van de St.O.C. vertelt heel wat over de Steenakker

WervikDe rode draad in het nieuw jaarboek van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C.) in Wervik is de Steenakker. Heel toepasselijk nu de tot voor kort grootste centrumparking wordt heraangelegd tot een belevingsplein.

Voorzitter Stephane Debonne zorgt in ’20 eeuwen Steenakker in Viroviacum’ voor een blik op de oudste geschiedenis van de ‘dinsdagmarkt’. Luc Petillion beschrijft in ‘De Steenakker in het Wervikse feodale landschap’ de ontwikkeling van dit marktplein vanaf de dertiende eeuw.

Ouderdomsden Pierre-Jan Logie vertelt in ‘De Steenakker herinneringen en dingen die voorbijgaan’ over bewoners, verhalen en gebeurtenissen in de twintigste eeuw. Marc Devroe heeft het over de alom gekende meester Valère Vanbelle zaliger. Hij woonde op de Steenakker.

Voor het eerst is er ook een hoofdstuk door de jonge auteur Arne Six die opgroeide in de Motestraat. In ‘Joseph Nollet en zijn drie bruiden Depinoy’ gaat het over Joseph die drie dochters van molenaar Clément Depinoy huwde.

Café de Sportwereld

Guy Valcke brengt in café de Sportwereld het verhaal van het gekende volkscafé toen het werd uitgebaat door Daniel Reberez en Georgette Ververken, de schoonouders van gewezen beroepsrenner Eddy Cael. Het café is al lang afgebroken en bevond zich op de hoek van de Kruisekestraat en toenmalige Middellaan. Luc Decorte brengt in het artikel ‘De Wervikse geestelijkheid door de eeuwen heen’ het vervolg van de geschiedenis van de Wervikse pastoors.

Het jaarboek kost 22 euro en kan besteld worden door een overschrijving op BE52 0011 0680 0009 van St.O.C. Wervik. Gratis thuisbezorging in Wervik en Geluwe. Afhalen kan bij André De Cooman, Nieuwstraat 18, Marc Devroe, Begonialaan 17 of Stephane Debonne, Pastoor Pypestraat 43 in Geluwe,

