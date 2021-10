Net voor 1 november overvallen jonge daders Gina (46) op begraafplaats: “Laffe daad op een heilige plek”

WervikOp de nieuwe parkbegraafplaats in Wervik is woensdag een 46-jarige vrouw van haar handtas beroofd terwijl ze een bezoek bracht aan het graf van haar overleden grootmoeder. Twee jonge daders trokken haar op de grond, rukten de handtas stuk en gingen op de loop. “Zo respectloos, op een plek waar je in deze periode in alle rust nog even om je geliefden moet kunnen rouwen”, aldus slachtoffer Gina Broutin uit Wervik.