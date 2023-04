NET OPEN: Sherly Vereecke begint aan een nieuwe uitdaging in bistro Up t’ Gerecht: “Dinsdag extra dag open en ook terug tearoom”

Sherly Vereecke (44) is maandag begonnen aan een nieuwe uitdaging. Ze verlaat op de hoek van de Wervik- en Ieperstraat in Geluwe borrel en eetcafé Up t’ Gemak waar ze in mei vorig jaar begon om aan een nieuw verhaal te beginnen. In de schaduw van de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik huurt ze de gewezen bistro Vredig Gerecht en kiest met Up t’ Gerecht voor een andere naam. Pieter Reynaert (25) is in de zaal en bar haar rechterhand.