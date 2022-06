Nederlanders voor rechter na wietplantage in Geluwe, volgens OM maakten ze maar liefst 484.000 euro winst

De plantage bevond zich in een loods aan een woning langs de Lourdesstraat in Geluwe. Vader Johannes C. (66) en zoon Dennis C. (34) huurden de woning sinds 1 februari 2020. Op een bepaald moment kreeg de politie dat er in de loods een cannabisplantage zou zijn. “Er was ‘s nachts veel beweging rond de loods en buurtbewoners roken af en toe ook een sterke cannabisgeur”, zei het Openbaar Ministerie. Speurders gingen over tot het afluisteren van de telefoon van Johannes C. waaruit duidelijk bleek dat er meer aan de hand was. Op 22 september gingen ze over tot een huiszoeking. “Ze vonden twee kweekkamers met in totaal zo’n 400 cannabisplanten en duidelijke sporen van eerdere oogsten.” Vader Johannes C. werd meteen opgepakt, zoon Dennis was op dat moment in Turkije. Hij werd een tijdje later opgepakt toen hij landde in Düsseldorf. Volgens berekeningen van de speurders konden ze sinds februari 2020 tot zeven keer oogsten en komen aan een bedrag van 484.000 euro vermogenswinst. Het Openbaar MInisterie vraagt om dat bedrag verbeurd te verklaren.