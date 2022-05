Natuurgids laat in brochure Wandelen op De Balokken ontdekken: “De rust is er een tegengewicht van de sterke digitalisering”

WERVIKNatuurgids Martine Desmarets (64) uit het Elf Juliplein in Wervik bundelde haar kennis en ervaring in een nieuwe wandelbrochure van 48 pagina’s over het recreatie-eiland De Balokken. Met een wandellus van 4,5 kilometer ontdekken de bezoekers er de gevarieerde fauna en flora die er zich in nauwelijks 30 jaar wist te ontwikkelen.

Begin de jaren 1990 onderging de omgeving een ware metamorfose door de rechttrekking van de Leie en ontstond een recreatie-eiland dat tot dé groene long van Wervik is uitgegroeid. Martine Desmarets groeide op in de Magdalenastraat. Lang geleden maakte ze de gloriejaren mee van de ondertussen verdwenen volleybalclub Hermanas Wervik.

In het toenmalig Mater Amabilis in de Koestraat gaf Martine destijds Lichamelijke Opvoeding en aan het VTI Sint-Lucas in Menen Biologie. “Ik volgde een cursus van een jaar voor natuurgids”, vertelt Martine. “Een leerkracht toen ik studeerde voor regentes was eigenlijk de aanzet. Het is ondertussen een passie en obsessie geworden. Ik ben me beginnen verdiepen in kruidachtige planten en bomen.”

Volledig scherm Nieuwe wandelbrochure van de Balokken door Martine Desmarets. © Maxime Petit

“Op De Balokken is er van alles te vinden. Daarbij komt ook de rust. Het is een tegengewicht van de sterke digitalisering. Door de klimaatverandering zijn er bepaalde vogels nieuw terwijl er andere vertrekken. Idem met de inheemse planten, het is een komen en gaan. Veel Wervikanen kennen het recreatie-eiland onvoldoende.”

De wandelbrochure noemt Martine het kleine Balokkenbijbeltje. “Het is niet feilloos en vlekkeloos”, geeft ze aan. Eén keer per seizoen verzorgt Martine op vraag van de Dienst Toerisme een gidsbeurt op De Balokken. “Door corona en ook eens omwille van een storm zijn er al drie niet kunnen doorgaan”, zegt Martine. “Ik ben de enige natuurgids verbonden aan de Dienst Toerisme.”

“Tijdens die gidsbeurten komen vaak veel dezelfde mensen maar dat varieert. Er zijn er ook van buiten Wervik.” Kennis doet ze onder meer op bij collega’s. “Zoals tijdens het meevolgen van een wandeling”, klinkt het. “Ik kom bijvoorbeeld ook graag in de Gasthuisbossen in Zandvoorde. Het is daar anders omdat het bos is. Er is andere fauna en flora aanwezig.”

Martine doet de gidsbeurten op haar manier. “Zo vertel ik bijvoorbeeld oude volksverhalen of leuke weetjes”, zegt ze. “Zoals over het kruid om Wervikse krudpalullen (pannenkoeken, red.) te bakken bijvoorbeeld.

Ze ziet ook minpunten. “Men zou iets mogen doen aan de loslopende honden”, benadrukt Martine. “Het grootste deel zijn Fransen. Ik vind dat er meer controles zouden moeten zijn. Wat bijvoorbeeld wel gebeurt op het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. Daar worden boetes uitgeschreven.”

Volledig scherm Nieuwe wandelbrochure van de Balokken door Martine Desmarets, schepen Geert Bossuyt noemt het een interessant stukje lectuur © Maxime Petit

“Het gaat om een interessant stukje lectuur voor natuurliefhebbers die op ontdekking willen gaan op De Balokken”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Het was de bedoeling om de voorstelling te koppelen aan de wandeling maar een blessure verhindert Martine dat.”

Ze sukkelt met een peesscheur door overbelasting. De wandelbrochure kost vijf euro en is te koop aan de balie van de Dienst Toerisme in het Tabaksmuseum. “Een prijs die we bewust democratisch houden om zo zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de inhoud en hierdoor het eiland beter te leren kennen”, zegt de bevoegde schepen.

Volledig scherm Martine Desmarets kreeg een ruiker bloemen. © Maxime Petit