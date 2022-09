Nagelnieuwe fiets gestolen van Gaëtan: “Bij klaarlichte dag uit de fietsenstalling op het werk, da’s durven”

WervikGaëtan Verschaeve (34) is een ontgoocheld man. Terwijl hij aan het werk was in het woonzorgcentrum Pardoen, in Wervik, werd daar zijn netjes afgesloten elektrische fiets gestolen. “Het stukgemaakte slot bleef achter op de grond”, zegt de Wervikaan, die eerder ook al het slachtoffer werd van autodieven en oplichters.

De diefstal dateert van woensdag en werd iets na 19 uur opgemerkt. “Mijn fiets, die ik pas een maand geleden nieuw kocht voor 1.900 euro, was verdwenen”, zegt Gaëtan. “Het slot werd kapotgemaakt en lag nog op de grond. Maar verder niks meer. Dat vind ik ongelooflijk straf. Het lijkt wel alsof de dief wist wanneer hij kon toeslaan. Op klaarlichte dag, zonder enige schroom, werd mijn fiets gepikt. Dat is geen aangename ervaring, en helaas ook niet de eerste keer dat bestolen word.”

Auto duikt weer op

Vijf jaar geleden, begin augustus 2017, gingen onbekenden er ’s nachts vandoor met de Renault Captur van Gaëtan. De wagen stond op de oprit geparkeerd en verdween geruisloos. “Ik had toen gelukkig een omniumverzekering waardoor ik vrij snel weer over een andere wagen beschikte”, vertelt hij. “Een jaar later kreeg ik een telefoontje van de politie, met de melding dat mijn gestolen wagen was teruggevonden, ergens in Roubaix. Mijn verzekeringsmaatschappij heeft het dan verder afgehandeld.”

Quote Ik heb dan maar extra bankgege­vens doorge­speeld en dat was fout. Niet veel later merkte ik dat er sommen geld van mijn zicht- en spaarreke­ning verdwenen Gaëtan Verschaeve

Extra bankgegevens

Gaëtan is gaandeweg zijn vertrouwen in mensen beginnen verliezen, want zowat twee jaar geleden werd hij ook opgelicht. “Ik wou iets kopen via Marketplace, dat gelinkt is aan Facebook”, vertelt hij. “Er was een goed contact met de verkoper maar toen ik wilde betalen, lukte me dat niet. Ook de tweede keer niet, trouwens. Ik heb dan maar extra bankgegevens doorgespeeld en dat was fout. Niet veel later merkte ik dat er sommen geld van mijn zicht- en spaarrekening verdwenen. Daarop heb ik snel alles laten blokkeren. Maar uiteindelijk ben ik op die manier toch 2.500 euro kwijtgespeeld.”

Tips welkom

De Wervikaan vreest dat hij z’n gestolen elektrische fiets nooit meer zal terugzien. “Maar ik wil niet zomaar opgeven. Daarom probeer ik het nieuws van de diefstal zelf zo ruim mogelijk te verspreiden, onder meer via sociale media. De kans is misschien klein dat het iets oplevert, maar heel misschien is er toch links of rechts iemand die iets gezien heeft dat zou kunnen leiden de opheldering van de diefstal”, besluit hij. Tips zijn welkom bij de politie van de zone Arro Ieper, op het nummer 057-230 500.

