Naar Rode Duivels kijken en proeven van een Classic Carrasco, een Bicky Batshuyai of een Big Rom

Kortrijk IN BEELD. Naam gezocht voor nieuwe zorgcampus: grootste investe­ring in jaren met totaalbud­get van 32,8 miljoen euro

De bewoners van het in 1966 geopende en in 1999 gerenoveerde woonzorgcentrum Sint-Jozef verhuizen in 2024 naar een nieuwbouw. De inrichting van de hele zorgcampus is met 32,8 miljoen euro de grootste investering van de legislatuur 2019-2024 in Kortrijk. De werken vatten in maart 2021 aan en vorderen goed. Het project komt er onder impuls van schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit). “Wie de mooiste naam verzint voor de nieuwe zorgcampus, wint een prijs.”

12:58