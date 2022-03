Na vijftien jaar juridisch getouwtrek wordt Veldstraat vernieuwd: “De toestand is er erbarmelijk”

“Het is een dossier waarop we sinds 2007 onze tanden stuk bijten”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “We zijn er nu eindelijk in geslaagd. Een aantal stukken waren privé en de eigenaars weigerden gratis grondafstand. Het kwam uiteindelijk tot een procedure voor de rechtbank. Een wijziging in de wetgeving geeft ons het voordeel dat we kunnen starten. De rechtbank roept de 30-jarige verjaring in waardoor die aantal stukken privé worden beschouwd als openbaar domein met openbaar karakter.”