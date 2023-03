Na meer dan 100 jaar valt eind maart het doek over Schoenen Claeys: “Reken maar dat ik honderd merken in huis had”

Eind maart gaat Schoenen Claeys, dat al meer dan 100 jaar bestaat, in de drukke Ieperstraat in Geluwe definitief dicht. De laatste 48 (!) jaar stond Odrada Claeys (70) in haar winkel met dames- en herenschoenen. “Veel mensen vinden het spijtig dat ik stop, maar voor mij is het nu tijd om te genieten”, zegt ze. “Daarnaast zullen we onze dochter in Canada nu ook eens kunnen bezoeken voor een langere periode.”

Schoenen Claeys is een winkel met een groot cliënteel en goede referenties. Een troef is alvast de ligging langs een gewestweg (N8), de ruime etalage en het grote gamma. “Mijn vader Henri was orthopedist”, vertelt Odrada. “Thuis maakte hij orthopedische schoenen voor de mutualiteiten. Hij was tevens schoenhersteller. Mijn moeder Estella is op jonge leeftijd gestorven. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Na mijn schooltijd werkte ik links en rechts in een textielwinkel en twee jaar bij de nv Kling in Wervik.”

“Na het overlijden van mijn mama gaf ik mijn werk op om in de ouderlijke winkel te staan. Eerst in 1975 als zelfstandig helpster, vanaf 1978 volledig zelfstandig. In het begin was het een kleine winkel. Daarna hebben we driemaal uitgebreid en de boel wat opgefrist.”

Onlineverkoop

De handelszaken hebben het niet de laatste tijd niet gemakkelijk. Niet alleen door tweemaal een lockdown tijdens corona, maar ook door de concurrentie van de onlineverkoop. “Dat we tijdens de pandemie twee keer moesten sluiten, was een tegenslag”, vertelt Odrada. “Niet alleen voor mij, maar voor alle collega’s.”

Volledig scherm Schoenen Claeys in Geluwe sluit weldra de deuren. © Maxime Petit

“Toen we door de tweede lockdown opnieuw moesten sluiten, ben ik beginnen nadenken. Al die stress die er bij kwam kijken... De laatste jaren kwam er in onze branche ook de onlineverkoop bij, waar vooral de jongeren gebruik van maken. Gelukkig kopen mensen die moeilijke voeten hebben of steunzolen dragen niet online, maar komen ze naar de winkel voor aangepast schoeisel. Ook de dames komen nog graag naar de winkel, zodat ik ze schoenen kan helpen uitzoeken die passen bij hun nieuwe outfit.”

In Geluwe waren er de afgelopen jaren een aantal overnames of handelszaken die ermee ophielden. Nu valt het doek dus ook over Schoenen Claeys, en wat verderop in de Ieperstraat is ook juwelier Vandamme toe aan een totale uitverkoop. “Er komt in Geluwe niks meer bij, maar dat is niet enkel hier het geval”, geeft Odrada aan. “Er is immers ook veel leegstand in de grotere steden.”

Odrada en haar echtgenoot Freddy hebben twee kinderen Vanessa en Gregory. Opvolgers zitten daar alvast niet tussen. “Ze hebben het nooit willen doen, wat je niet kan forceren”, klinkt het. “Vanessa woont en werkt in Canada. Door corona kwam ze niet tot hier, nu zullen we meer tijd hebben om naar daar te kunnen reizen.”

Meer damesschoenen

Door de jaren heen is er heel wat veranderd. Ook in de mode. “Reken maar dat ik vroeger honderd merken in huis had”, vertelt Odrada. “Dat is de laatste jaren niet meer het geval. Op de duur hield ik enkel nog de beste merken over. Vroeger was de keuze veel beperkter. Er staan hier ook meer dames- dan herenschoenen, omdat er voor vrouwen simpelweg meer modellen zijn. Vroeger heb ik ook nog kinderschoenen verkocht, maar de laatste jaren had ik daar geen plaats meer voor. Ook verkocht ik merken die niet iedereen had.”

Bijna een halve eeuw een winkel runnen, verdient alleen maar respect. “Het is zeker zwaar en niet te onderschatten, want om de klanten hun schoenen te laten passen moest ik vaak op mijn knieën zitten of gebogen staan”, vertelt Odrada. “De tijd dat er ‘voyageurs’ naar de winkel kwamen, is voorbij. Ik trok zelf naar beurzen, naar Antwerpen of Trade Markt in Brussel voor de nieuwe collectie. Ik heb daar doorheen de jaren heel wat uren versleten.”

De afgelopen maanden was Schoenen Claeys gesloten op maandag en dinsdag en vanaf woensdag open vanaf 10 uur. “Het zal wel raar voelen eens het hier stopt”, zegt Odrada. “Het is dan ook niet zo lang meer. Ik ben geboren tussen de schoenen, en doe het nog altijd graag. Maar na 48 jaar is het genoeg geweest. Het is nu tijd om te genieten. Ik ga wel het contact met de klanten en de babbels missen. We willen al onze klanten dan ook bedanken voor het jarenlange vertrouwen in onze zaak.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.