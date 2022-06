Na de Fox Cider is er nu de Fox Grand Cru: “De cider wordt gedurende drie maanden gerijpt in calvadosvaten waardoor de cider extra smaak aroma krijgt”

WERVIK/HELUWENa de Fox Cider brengt Maxime Claeys uit Geluwe nu ook de Fox Grand Cru (75 centiliter) op de markt. Een ideaal geschenk voor bijvoorbeeld Vaderdag. “De cider wordt gedurende drie maanden gerijpt in calvadosvaten waardoor de cider extra smaak aroma krijgt”, klinkt het. In april vorig jaar begon de verkoop van de Fox Cider en legt Maxime Claeys nu dus de lat wat hoger.

“Ik wilde iets nieuw op de markt brengen om mijn bedrijfje levendig te houden en bezig te blijven. Opnieuw met lokale producten van Demy Fruit uit de Kerkhofstraat. De inspiratie deed ik op tijdens een reis naar Normandië. We zijn daar bij verschillende cider- en calvadosstokerijen geweest. Cider is de grondstof voor de productie van calvados. Na het stoken volgt een lange rijpingsperiode op eikenhouten vaten.”

“Ook cider wordt op deze vaten bewaard, wanneer er geen calvados voor handen is. Dit is een oude bewaartechniek, die bovendien extra smaak geeft aan de cider. Qua smaak wordt de cider dus een niveautje hoger getild. Fox Grand Cru heeft een lange, maar zachte afdronk en subtiele aroma’s van calvados. Bovendien worden de flessen worden zoals in champagne geremueerd en à la main gedegorgeerd tot een klare mousserende cider.”

Maxime Claeys (26) is de zoon van Hendrik Claeys en Marjorie Vercaigne uit de Hansbekestraat in Wervik en woont met zijn vriendin Fauve Van der Beke in de Stroomkemolen in Geluwe. Maxime studeerde af als industrieel ingenieur biochemie en werkt in hoofdberoep bij de firma Desotec in Roeselare.

Een fles Fox Grand Cru kost 17 euro. “Eerst wil ik verkopen aan particulieren en in lokale winkels”, zegt Maxime. “In het begin niet aan de horeca want ik begin met een kleine oplage van 300 à 400 flessen per jaar. Wellicht zal de Fox Grand Cru ook worden geserveerd in enkele restaurants.”

Volledig scherm Fox Grand Cru © RV

“Fox Grand Cru mag gerust naast een goede schuimwijn staan. Het is ideaal bij een kaasplank, als aperitief of als drank bij een dessert. Het alcoholgehalte is 7 procent. Cider is minder sterk als wijn en dat komt omdat appels minder suiker bevatten dan druiven.”

Fox Cider en Fox Grand Cru zijn huisgemaakt. “Ik ben in mijn garage begonnen met twee tanks en heb ondertussen een derde waardoor ik dubbel zoveel kan produceren”, klinkt het. “Tussen Fox Cider en Fox Grand Cru is er absoluut een verschil in smaak. De Fox Grand Cru is een cider met meer body, krachtiger en kan heel het jaar worden gedronken. Fox Cider is meer een frisse dorstlesser voor de zomer.”

De productie doet hij in bijberoep. “Het is mijn grootste passie en ik maak er tijd voor”, zegt Maxime. “Het zijn soms lange dagen, zelfs nachten. Op termijn wil ik vijf producten op de markt brengen. De komende winter wil ik iets doen met een andere fruitsoort en ga ik experimenten. Er komt dus zeker nog een nieuwe cider maar het moet allemaal goed doordacht zijn.

Volledig scherm Maxime Claeys is vorig jaar in zijn garage begonnen met twee tanks © Maxime Petit

Vorig jaar won hij de allereerste editie van ‘Lekker Werviks’ streekproduct 2021-2023. “Dat gaf mijn verkoop een boost”, vertelt Maxime. “Soms komt er vraag uit onverwachte hoek van mensen die ik niet ken. Zo contacteerde er me een winkel uit Brugge. Fox Cider werd ook geserveerd tijdens een festival in Watou. Dat is wel geestig. De mensen komen soms bij mij terecht via vrienden van vrienden.”

Bijzonder mooi is het etiket op de grote fles. ”Het gaat om een schilderij van Sarah Balcaen uit Kortrijk”, vertelt Maxime. “Michiel Vandamme uit de Barrierestraat kende haar en hij maakte het etiket, ook voor de Fox Cider. Ik had een idee met een vos in een kostuumvest. De fles heeft een iets exclusievere look dan de Fox Cider.”

Maxime Claeys verbleef onlangs enkele dagen in Madrid. Niet zomaar. “Spanje is een echt ciderland”, vertelt hij. “Ze maken daar heel lekkere en frisse cider. De cidercultuur is even divers als de wijn- en biercultuur. Zelfkennis opdoen vind ik super interessant. Om echt bij te leren bezochten we daar een sidreria.”

Bestellen kan via claeys.maxime@foxcider.com, 0483/02.50.28 of de sociale media.

