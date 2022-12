Na 25 jaar stopt bakkerij-patisserie Delva: “Een opvolger hebben we nog niet, het pand staat te koop”

Frédéric Delva (49) en Sandy Ketels (50) groeiden op in Komen. “Mijn ouders woonden aan ’t Godshuis en ik ging naar school in het toenmalig Mater Amabilis in de Koestraat in Wervik”, aldus de bakker. “Mijn grootvader was bevriend met Norbert Dujardin, de oprichter van de bakkerij. Op mijn dertiende ben ik hier tijdens het weekend en op woensdagnamiddag komen helpen”, blikt Frédéric terug. “Na mijn studies werkte ik nog een paar jaar voor Norbert. Tot hij besloot om ermee te stoppen. Ik kreeg de kans om de bakkerij te kopen en zag dat wel zitten. Sandy kende ik toen nog maar een jaar.” Naast haar job in een rusthuis, hielp Sandy mee in de bakkerij die open was van donderdag tot en met zondag. De rest van de week waren geen rustdagen voor de warme bakker. Integendeel. “Maandag was onze rustdag maar de rest van de week leverde ik aan warenhuizen en koude bakkers in de regio en zelfs tot over de grens in Noord-Frankrijk”, vertelt hij. “Ondertussen doen Sandy en ik het sinds vijf à zes jaar weer alleen. Nu lever ik enkel nog aan de supermarkt Robby in de Moeskroenstraat in Menen. Tot de laatste dag.”