N-VA vraagt blauwe zone op Steenakker tijdens werken: “ Voor wie in de buurt moet zijn, is er vaak geen lege parkeerplaats”

“De werken brengen hinder met zich mee, maar we kunnen geen omelet bakken zonder eieren te breken”, meent Sanne Vantomme. “Op de Steenakker zijn heel wat parkeerplaatsen in het middenvak ingenomen door de werken. De buitenkanten van de Steenakker zijn op enkele plaatsen na wel nog bruikbaar. Die staan natuurlijk vol met langparkeerders. Voor wie in de buurt moet zijn, is er vaak geen lege parkeerplaats. Om meer rotatie in het parkeren te krijgen, stellen we voor om van de Steenakker tijdelijk een blauwe zone te maken en dus gratis parkeren voor twee uur. De handelaars kunnen er maar wel bij varen en de langparkeerders kunnen terecht op de nieuwe parking in de Gaststraat, waarvoor die parking trouwens dient.”