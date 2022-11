N-VA opent op een ludieke manier stadstuin van liefst 400.000 euro: “Het fortuintje, de blauwe plekke, fauna- en floraluxe, de tuin der schande, de gouden tuin stellen we voor als naam”

Kortrijk WK-dorpen blijven overeind in Kortrijk: “Anderen zien stoppen maakt ons rebels, we willen tonen dat het wél kan”

Het door beschuldigingen rond geschonden mensenrechten omstreden WK in Qatar leeft (nog) niet. Waar enkele grote WK-dorpen in ons land nog voor alles begint al de handdoek gooien, zoals in de Nekkerhal in Mechelen, blijven de grootste initiatieven in Kortrijk overeind. Al is het wel met knikkende knieën. Zo moet de ticketverkoop voor KRTRK Qatar in stadshal Depart nog op gang komen. Naast de Sint-Maartenskerk is de opbouw van een WK Winterdorp volop bezig.

