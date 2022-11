N-VA opent ‘gouden tuin’: “400.000 euro voor een tuin, een schande”

Het prijskaartje was een van de redenen waarom het tot een breuk kwam in de meerderheid van Vooruit en de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. “Deze zomer besliste het schepencollege om deze stadstuin niet officieel te openen, waarschijnlijk wegens te beschaamd van hun eigen creatie”, zegt fractieleider Sanne Vantomme. “Vriendelijk en behulpzaam zoals we zijn, nemen we de taak om deze gouden tuin van 400.000 euro officieel te openen dan maar op ons. Zo belichten we als oppositie- en zweeppartij deze schandvlek van onbehoorlijk bestuur nog eens en tonen we aan dat belastinggeld niet altijd goed besteed wordt. Dit stadstuintje is maar een schort groot. Iedere inwoner betaalt hiervoor 21,12 euro. Per gezin kost deze tuin 57,14 euro, of de helft van de gemeentebelasting. Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet.”