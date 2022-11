Mountainbikeclub De Raketten verhuist naar sportcentrum Virovios: “Door de vrijdagmarkt nieuwe startplaats”

Wervik/IeperTraditioneel op de Wapenstilstand 11 november is er de toertocht van mountainbikeclub De Raketten. De grote wijziging dit keer is de verhuis van start en aankomst naar sportcentrum Virovios in de Virovioslaan. “Op vrijdag is er door de heraanleg van de Steenakker nu tijdelijk markt op het stadsdomein Oosthove en is dus de parking bezet”, zegt ondervoorzitter en penningmeester Stefan Nollet.

“In overleg met de stad zochten we dus naar een oplossing. De stad stelde sportcentrum De Pionier voor maar daar zouden we de inkom en cafetaria moeten beschermen tegen de modderige fietsschoenen. Nu gaan we de kantine van Eendracht Wervik en atletiekclub Athleoo gebruiken. Daar ligt er een betonvloer.”

De Wapenstilstand is volgend jaar op een zaterdag en dan zijn er ongetwijfeld heel wat jeugdwedstrijden van Eendracht Wervik. “We gaan eerst dit jaar evalueren en dan zien we wel voor volgend jaar, misschien keren we dan terug naar Oosthove”, aldus Stefan. “De Viroviossite is voor ons wel praktischer. Zo moeten we zelf geen douches in tenten meer opzetten. Ter plaatse is alle accommodatie aanwezig. De grote parking is een voordeel.”

Drie afstanden

Er zijn drie afstanden: 35, 50 en 65 kilometer. “We blijven dit keer grotendeels in eigen land”, zegt Stefan. “Het gaat telkens naar Kruiseke. De kortste afstand keert terug via Geluwe. De 50 kilometer gaat naar Beselare en dan ook terug via Geluwe. De grootste afstand rijdt door de Polygonebossen die sedert enkele jaren toegankelijk zijn voor mountainbikers. Via De Kortekeer in Beselare gaat het dan langs de Koelenberg naar Wervik, tot aan de Leie. De grootste afstand steekt aan de sluizen in Menen de grens over.”

Alle afstanden komen voorbij sponsor kaasmakerij Flandrien en het gaat ook weer door het clublokaal De Macote in de Stationsstraat. Onderweg zijn er drie stops met een bevoorrading. Vorig jaar waren er ongeveer 1.200 deelnemers. Wegens te weinig interesse is er geen kidstour meer. “Het is afwachten wat het aantal deelnemers betreft want het is een verlengd weekend”, zegt voorzitter Dirk Degrande. “Ze gaan wat langer blijven plakken want de meesten moeten op zaterdag niet werken”, zegt secretaris Christophe Lysy.

Twintigste keer

De toertocht van De Raketten is ondertussen een klassieker en aan de twintigste editie toe. De editie twee jaar geleden niet meegerekend. Door het coronavirus vond de jaarlijkse toertocht toen niet plaats maar kwam er een alternatief. Volledig coronaveilig kon men kiezen uit drie afstanden en stelde men hiervoor drie GPX-bestanden gratis ter beschikking. Er is medewerking van Cycling Vlaanderen. “Zij verspreiden alle aanvragen naar de verschillende instanties, zoals de gemeenten, provincie en het Agentschap Natuur en Bos”, zegt de secretaris.

Affiches zijn er niet meer. Promotie maken de Raketten tijdens hun deelname op allerlei toertochten, op hun Facebookpagina en de website waarvoor bestuurslid Frankie Serryn instaat. “Maar de mond-aan-mondreclame is de beste reclame”, zegt bestuurslid Isabel De Roo.

De Raketten hebben ongeveer 50 leden uit de regio Wervik-Ieper. Ze steken trouwens allemaal in een nieuwe kledij. “Het aantal leden gaat in stijgende lijn”, zegt Stefan. “De nieuwe leden zijn heel actief.”

De Raketten waren eind april ook in het buitenland actief. “We zijn met vijftien leden naar Canterbury geweest voor een driedaagse”, zegt Stefan. “Het ging om een begeleide uitstap. We trokken ook op weekend naar Mergel in Nederland en deden er een heel zware rit.”

Er is vrije start van 8 tot 13 uur, tot 14 uur voor de grootste afstand. Deelname kost 5 euro met vergunning en 7 euro zonder vergunning. Met aansluiting op de bestaande routes in het naburige Beselare en Menen.

Nog dit. Er zijn vanuit de stad plannen voor de aanleg van een bewegwijzerde mountainbikeroute met aansluiting op de bestaande routes in het naburige Beselare en Menen.

