Motie van wantrouwen onontvankelijk verklaard: voorlopig geen nieuwe coalitie in Wervik

WERVIKGemeenteraadsvoorzitter Marc Kino (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) heeft woensdagavond tijdens een extra gemeenteraad in Wervik de motie van wantrouwen ingediend door Vooruit en CD&V onontvankelijk verklaard. Vooruit en CD&V zullen klacht indienen tegen Marc Kino bij de gouverneur en finaal de minister. De Tabaksstad is nu onbestuurbaar.

Vorige week liet Vooruit weten dat de partij een einde wilde maken aan de coalitie met de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. Het plan was om in zee te gaan met CD&V voor de rest van de legislatuur. Of dat plan ook doorgaat, is nu maar de vraag.

De raadzaal in het stadhuis liep woensdagavond bomvol voor de extra gemeenteraad over de motie van wantrouwen, waarmee Vooruit een einde maakte aan de coalitie met Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. “Het was voor mij ferm verschieten toen ik de dagorde voor deze zitting in mijn mailbox ontving”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Marc Kino. “Heel kort samengevat las ik: het loopt wat stroef, we willen scheiden. Ik had er meteen heel wat vragen bij, net als de burger. Ik heb me laten informeren door diverse advocatenkantoren. Aan de hand van hun advies heb ik onderzocht of deze motie voldoet aan alle voorwaarden. Maar er is hier geen sprake van een onbestuurbaarheid. De motie is gebaseerd op vage motieven en foutieve gegevens.”

Hoorplicht

Tijdens zijn betoog verwees de gemeenteraadsvoorzitter ook meermaals naar arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof over dergelijke moties van wantrouwen in andere gemeenten. “Ik stel vast dat er geen oproep was om de drie schepenen van de stadslijst te horen (wat tijdens een gemeenteraad moet gebeuren, red)”, zegt Kino. “De hoorplicht moet worden nageleefd. De motie is een beslissing met een essentieel politieke doelstelling.”

Nadat Marc Kino de motie onontvankelijk verklaarde, eindigde de gemeenteraad. Er volgde uiteraard geen eedaflegging voor de drie nieuwe schepenen Bercy Slegers, Yves Obin en Tom Durnez (allen CD&V).

“De hogere overheden zullen moeten oordelen”, reageerde Bert Verhaeghe (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Projectachteraf). Hij blijft voorlopig eerste schepen. In januari zou hij normaal burgemeester worden. “De beslissing van de voorzitter is zeer goed gemotiveerd en gedetailleerd. Het vertrouwen tussen onze Stadslijst en Vooruit is geschonden. Nu is het misschien het moment voor iedereen om in de spiegel te kijken.”

Onverwachte wending

“Ik had dit niet verwacht”, reageert burgemeester Youro Casier. “Men probeert het op lange baan te schuiven. We gaan zo snel mogelijk opnieuw een motie van wantrouwen indienen en zullen met de juridische dienst van Vooruit kijken wat er moet gebeuren. Dit is alvast een onverwachte wending. De gemeenteraadsvoorzitter kreeg vorige week dinsdag de motie en kon het ons eerder hebben gemeld dat de motie niet ontvankelijk was. We hadden dan nog kunnen bijsturen. Het gaat duidelijk om politieke spelletjes.”

Eerder kregen Vooruit en CD&V van de Stadslijst via een advocatenkantoor een aangetekende brief, om te melden dat ze een schadevergoeding van 300.000 euro riskeerden indien de motie zou worden goedgekeurd. Het zit de burgemeester nog hoog. “Als men ons verwijt dat we dit alleen maar doen voor de postjes (Youro Casier zou wel burgemeester blijven voor de rest van de legislatuur in een nieuwe coalitie, nvdr.) , dan vraag ik me af waar deze brief en de schadeclaim voor staat”, aldus Youro. “Na wat men ons vanavond heeft geflikt, kunnen we zeker niet verderbesturen met de Stadslijst.”

Opmerkelijk: daags na de gemeenteraad stuurde Bart Pynket namens de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project alle raadsleden van Vooruit en CD&V een mail met de boodschap dat de claim voor een schadevergadering geen enkele intentie inhoudt om - wat dan ook - van de individuele raadsleden te eisen.

