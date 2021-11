Moslima’s met losse kledij en hoofddoeken in zwembad Ter Leie, schepencollege onderzoekt de zaak: “Dit kan helemaal niet”

WERVIKOpschudding donderdagnamiddag in zwembad Ter Leie in Wervik. Twee gesluierde moslima’s liepen met hun kinderen in het kleine bad rond met hun gewone kleren en dus zonder badpak. Vooraf namen ze ook geen douche en liepen ze niet door het voetbad. Het stadsbestuur tilt zwaar aan de feiten en onderzoekt de zaak.

Een trouwe bezoeker aan het zwembad postte de ongewone omstandigheden op Facebook. “Net zoals veel andere aanwezigen was ik gechoqueerd”, aldus de man die anoniem wenst te blijven. “Eerst en vooral: ik ben geen racist en heb respect voor iedereen zijn geloof.”

“Mannen mogen geen losse short dragen. Dit staat duidelijk aangegeven. Om hygiënische redenen moeten we langs de douches en het voetbad passeren. Iedereen doet dit. Die twee vrouwen kwamen met hun kinderen binnen langs waar wij het zwembad moeten verlaten.”

“Ik dacht nog bij mezelf dat ze iets kwamen vragen aan de redder vooraleer ze het water zouden opzoeken. Maar neen, ze gingen met kleren en al zwemmen. Iedereen in het zwembad geloofde niet wat ze zagen en enkelen zijn zelfs uitleg gaan vragen bij de redder van dienst.”

Volledig scherm Mannen mogen geen losse short dragen. Dit staat duidelijk aangegeven. © RV

Het schepencollege nam kennis van het gebruik van de onaangepaste kledij en reageert naar de bevolking toe met een communiqué. “Dit kan niet”, zo lezen we. “De vraag naar de toegelaten kledij werd enkele weken geleden voorgelegd aan het schepencollege. Er werd duidelijk beslist en gecommuniceerd dat losse kledij verboden is het zwembad.”

“Een aansluitend pak op het lichaam, zoals een duikerspak, en een zwembadmuts zijn wel toegelaten. Al de rest is verboden. Lange gewaden of hoofddoeken horen dus niet thuis in het zwembad. Dit is niet hygiënisch. Als stad bekijken we het voorval van donderdag en communiceren nog eens duidelijk aan onze medewerkers wat wel en niet toegelaten is.”

Gelijk voor de wet

Fractievoorzitter Sanne Vantomme (N-VA) contacteerde donderdagavond zowel burgemeester Youro Casier als schepen van Sport Geert Bossuyt (beiden Vooruit). “Toen we in de vorige legislatuur tot de meerderheid behoorden, kwam dit vier jaar geleden al eens op het schepencollege”, reageert Sanne. “Voor ons was het erover en ben ik blij dat het met de reactie van de stad duidelijk is voor iedereen.”

Het is evenwel de vraag of die bezoekers zich in de toekomst nog zullen aanbieden in hun lange gewaden of hoofddoeken. “Het meest logische is dan toch dat ze worden weggestuurd”, geeft Sanne Vantomme aan. “Dat zou een must zijn want het reglement laat zoiets niet toe. Zo’n zaken kunnen voor ons niet door de beugel. Iedereen is gelijk voor de wet. Het begint met een boerkini en eindigt met aparte zwemuren voor moslima’s.”

Volledig scherm Zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove © Maxime Petit