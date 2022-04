Mogelijks twee Romeinse pottenbakkersovens aangetroffen op Steenakker

Kortrijk Kortrijk test robot om onkruid op sportvel­den te verwijde­ren

De stad huurt tot september onkruidverwijderaar Violette van de firma Milati, om die in te zetten op sportterreinen. De machine lokaliseert via camera’s het onkruid en verwijdert het mechanisch van blad tot en met wortel. Violette herkent via een software en camera’s een zestal onkruiden. De gerobotiseerde manier van verwijderen is duurzaam omdat er geen chemicaliën nodig zijn.

27 april